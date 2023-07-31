Австралія планує налагодити виробництво керованих ракет для MLRS у 2025 році

31 июля 2023, 17:45

Про відповідні плани було оголошено під час зустрічі міністра оборони з американським колегою Лойдом Остіном.

Подібні рішення викликані досвідом війни в Україні, коли виявилося, що склади західних країн мало підготовлені до тривалих бойових дій і мають властивість закінчуватися. США намагаються налагодити безпекову ситуацію, розширюючи промислову базe та модернізуючи наявну.Відкриття заводу в Австралії дозволить країні покривати власні потреби в снарядах, а також в планах відкрити експорт до США та інших країн. Також під час візиту обговорювалася модернізація авіабаз на півночі Австралії, що мають застарілу інфраструктуру.Австралійський континент є геополітично важливим з точки зору протистояння США й Китаю, тому його безпека є одним з пріоритетів американського уряду.