24 апреля 2024, 9:45

Дощ та буревій: сьогодні Україну накриє циклон Biruta

В Україні очікуються пориви південно-східного ВІТРУ 15-20 м/с (оголошено І, жовтий рівень небезпечності)!


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