Макрон направив до Польщі три винищувачі Rafale через атаку дронів

12 сентября 2025, 9:15

"Після вторгнення російських безпілотників до Польщі я вирішив розгорнути три винищувачі Rafale для спільного захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО разом з нашими союзниками… Ми не піддамося зростаючому залякуванню з боку Росії", - зазначив президент Франції.