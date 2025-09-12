Макрон направив до Польщі три винищувачі Rafale через атаку дронів

"Після вторгнення російських безпілотників до Польщі я вирішив розгорнути три винищувачі Rafale для спільного захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО разом з нашими союзниками… Ми не піддамося зростаючому залякуванню з боку Росії", - зазначив президент Франції.
