Уряд Польщі підвищує акцизи на алкоголь та тютюн

28 августа 2023, 13:15

Уряд Польщі вирішив підвищити акцизи на алкоголь та тютюн у 2024 році. Це підвищення є частиною «дорожньої карти», прийнятої в 2021 році.

Згідно з цією «дорожньою картою», розмір акцизу на алкоголь та тютюн має поступово збільшуватися до 2027 року.У 2024 році акциз на алкогольні напої підвищиться на 5%, а на тютюнові вироби – на 10%. Це призведе до зростання роздрібних цін на ці продукти.Уряд Польщі аргументує підвищення акцизу на алкоголь та тютюн необхідністю протидії шкідливому впливу цих продуктів. За даними Євростату, ціни на алкоголь та сигарети у Польщі є найнижчими в ЄС.