Уряд Польщі підвищує акцизи на алкоголь та тютюн

Уряд Польщі вирішив підвищити акцизи на алкоголь та тютюн у 2024 році. Це підвищення є частиною «дорожньої карти», прийнятої в 2021 році.
Згідно з цією «дорожньою картою», розмір акцизу на алкоголь та тютюн має поступово збільшуватися до 2027 року.
У 2024 році акциз на алкогольні напої підвищиться на 5%, а на тютюнові вироби – на 10%. Це призведе до зростання роздрібних цін на ці продукти.
Уряд Польщі аргументує підвищення акцизу на алкоголь та тютюн необхідністю протидії шкідливому впливу цих продуктів. За даними Євростату, ціни на алкоголь та сигарети у Польщі є найнижчими в ЄС.