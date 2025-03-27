Американські дослідники вивчили причини, які можуть впливати на віру в астрологію (знаки зодіаку, карти та інше). І найсильнішими факторами виявилися саме інтелект та освіта.
Вчені рекомендують таким людям зайнятися своєю освітою. Особливо придивитися до напрямів, які розвивають критичне мислення і наукову грамотність.
27 марта 2025, 13:15
Чим сильніше людина вірить в астрологію, тим вона тупіша, — вчені
Американські дослідники вивчили причини, які можуть впливати на віру в астрологію (знаки зодіаку, карти та інше). І найсильнішими факторами виявилися саме інтелект та освіта.
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