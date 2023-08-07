Телескоп "Джеймс Вебб" сфотографував у космосі загадковий знак питання — Space

7 августа 2023, 12:15

У процесі зйомки тісно пов’язаних зірок Гербіг-Харо 46/47, які перебувають у стадії активного формування і розташовані на дистанції 1470 світлових років від Землі, було зафіксовано незвичайний феномен.

Американські журналісти надіслали запит щодо таємничого символу на зображенні до Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, який керує "Джеймсом Веббом". Дослідники висловили кілька теорій.Найбільш ймовірна з них — під знаком питання ховається далека галактика або пара галактик, що взаємодіють. Гравітаційні сили могли впливати на їхнє формування і спотворити його. У результаті обриси об'єкта почали нагадувати розділовий знак.