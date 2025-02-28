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28 февраля 2025, 8:15

У Телеграм з'являться платні повідомлення

Відповідну фічу знайшли на тестовому сервері месенджера.

Користувачі зможуть налаштовувати кількість зірок, які потрібно буде заплатити за надсилання повідомлень в особисті чати або групи.


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