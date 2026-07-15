Telegram отримав масштабне оновлення

15 июля 2026, 11:45

З’явилися "Спільноти" — тепер канали, чати та боти можна об’єднувати в єдиний простір зі спільною навігацією, подібно до серверів у Discord.

Оновлено редактор повідомлень: користувачам стали доступні заголовки, чек-листи, таблиці, цитати та інші інструменти форматування прямо під час написання тексту.



Вбудований ШІ тепер може створювати готові дописи за запитом користувача разом з оформленням.



Боти отримали можливість надсилати секретні повідомлення, які бачить лише конкретний користувач — навіть адміністратори чату не матимуть до них доступу.

Оновлення впроваджується поступово, тому нові функції наразі доступні лише частині користувачів.