Telegram отримав масштабне оновлення

З’явилися "Спільноти" — тепер канали, чати та боти можна об’єднувати в єдиний простір зі спільною навігацією, подібно до серверів у Discord.
Оновлено редактор повідомлень: користувачам стали доступні заголовки, чек-листи, таблиці, цитати та інші інструменти форматування прямо під час написання тексту.
Вбудований ШІ тепер може створювати готові дописи за запитом користувача разом з оформленням.
Боти отримали можливість надсилати секретні повідомлення, які бачить лише конкретний користувач — навіть адміністратори чату не матимуть до них доступу.
Оновлення впроваджується поступово, тому нові функції наразі доступні лише частині користувачів.