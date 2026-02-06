Тарас Чмут назначен членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок

6 февраля 2026, 8:45

Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что задача Минобороны и АОЗ — сделать оборонные закупки максимально эффективными, прозрачными и ориентированными на результат на поле боя.

Чмут — ветеран АТО, он возглавляет один из крупнейших благотворительных фондов Украины "Повернись живим".Чмут был членом наблюдательного совета АОЗ от государства с октября 2024 года по январь 2025 года, но затем его отозвал с должности тогдашний министр обороны Рустем Умеров из-за конфликта вокруг тогдашней руководительницы АОЗ Марины Безруковой.