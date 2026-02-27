Завтра ви зможете побачити рідкісний парад планет

Наступний такий буде аж через 14 років, — кажуть астрономи.
28 лютого в ряд вишикуються сім планет: Меркурій, Венера, Сатурн, Юпітер, Уран, Нептун і Марс. Більшість з них можна буде побачити неозброєним оком.
