ГлавнаяНовости
27 февраля 2026, 12:15

Завтра ви зможете побачити рідкісний парад планет

Наступний такий буде аж через 14 років, — кажуть астрономи.  

28 лютого в ряд вишикуються сім планет: Меркурій, Венера, Сатурн, Юпітер, Уран, Нептун і Марс. Більшість з них можна буде побачити неозброєним оком.


Оцените новость:
  • 0 оценок