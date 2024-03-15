15 марта 2024, 11:15

До Землі наближається "Комета Диявола"

Її розмір перевищує гору Еверест. Найближчими тижнями комета може стати видимою навіть неозброєним оком.

Найкращі види обіцяють в північній півкулі.


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