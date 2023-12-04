Ракети SpaceX створюють "полярні сяйва"

4 декабря 2023, 11:15

Астрономи із США попереджають про можливі проблеми, які ці «полярні сяйва SpaceX» можуть спричинити. Але людей одразу заспокоюють: вони не загрожують довкіллю чи життю на Землі.

Вчені зафіксували, що запуск ракет у космос може пробити дірки у верхній іоносфері, де газ іонізований. І як наслідок — викликати яскраві смуги червоного світла, схожі на полярне сяйво. Протягом останніх місяців було помічено новий тип червоних світлових вогнів, викликаних іоносферними дірами, які утворюються після відділення вторинних прискорювачів ракет SpaceX.Ці полярні сяйва SpaceX з’являються щомісяця і є дуже яскравими, легко помітними неозброєним оком.