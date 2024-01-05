В SpaceX незаконно увольняли сотрудников, критиковавших Маска

5 января 2024, 10:15

Национальный совет по трудовым отношениям в США (NLRB) подал жалобу на компанию SpaceX, обвиняя ее в незаконном увольнении восьми сотрудников, пишет Reuters.

Причиной стало письмо, которое написали сотрудники и отправили руководству SpaceX. В нем основное внимание уделялось серии твитов, которые собственник компании Илон Маск сделал с 2020 года, многие из которых носили сексуальный характер, а авторы просили руководителей компании осудить действия Маска.



Утверждается также, что в SpaceX допрашивали сотрудников по поводу письма, унижали причастных к делу работников и угрожали увольнением тем, кто занимается аналогичной деятельностью.



Если SpaceX не урегулирует дело, оно будет рассматриваться административным судьей. В случае если будет доказано, что сотрудников уволили незаконно, их восстановят в должностях и вернут зарплату.

