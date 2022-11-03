Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Четверг, 3 ноября
Главная
→
Новости
3 ноября 2022, 12:15
SpaceX запустила самую мощную ракету в мире Falcon Heavy
SpaceX американца Илона Маска запустил самую мощную ракету в мире Falcon Heavy.
«Ракета запускается с секретной миссией для Космических сил США», — сообщает Bloomberg.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
30 августа 2021 г.
Запуск корабля SpaceX Dragon к МКС перенесён из-за плохой погоды
27 мая 2021 г.
SpaceX запустила новые спутники Starlink, успешно вернув ракету-носитель
6 апреля 2021 г.
Илон Маск объяснил, что причиной взрыва SN11 стала утечка метана
4 марта 2021 г.
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула Falcon 9
28 января 2021 г.
Falcon 9 вывела на орбиту Земли 143 спутника
21 декабря 2020 г.
SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник связи SXM-7
13 октября 2020 г.
Телеканал HBO снимет мини-сериал о компании SpaceX Илона Маска
5 октября 2020 г.
SpaceX перенесла запуск четвертого спутника американских ВВС
18 декабря 2019 г.
Илону Маску предложили отправить пикап в космос на ракетоносителе Falcon Heavy
23 июля 2018 г.
Семитонный спутник полетел в космоc
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Технологии
|
Сегодня, 15:45
Нова пошта придбала для ДСНС України двадцять роботів-саперів
Безопасность
|
Сегодня, 15:15
Рішення для тестування на проникнення тепер в портфелі BAKOTECH
Технологии
|
Сегодня, 14:45
Росія почала застосовувати по Україні НОВІ ракети Х-32
Бизнес
|
Сегодня, 14:15
Onlyfans збільшив бюджет України — нардеп Данило Гетманцев
Безопасность
|
Сегодня, 13:45
ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита
Связь
|
Сегодня, 13:15
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Безопасность
|
Сегодня, 12:45
Госдеп США выделил $47,6 млн на подготовку специалистов для разминирования
Технологии
|
Сегодня, 12:15
SpaceX запустила самую мощную ракету в мире Falcon Heavy
Технологии
|
Сегодня, 11:45
Иран готовится отправить РФ около 1000 единиц вооружения
Еще новости
Последние материалы
Обзоры
|
Сегодня, 13:27
Gelius Edge 3 PD GP-PB20-210 – 20 000 мАг, металевий корпус та 5 портів
Аналитика
|
29 октября, 23:18
Самое интересное за неделю. Выпуск 37 (2022) - портативні зарядні станції RIVER 2 доступні до передзамовлення
Аналитика
|
26 октября, 10:39
Самое интересное за неделю. Выпуск 36 (2022) - производитель HIMARS хочет увеличить выпуск систем с 60 до 96 в год
Фотогалереи
|
25 октября, 23:21
Зенітки САУ “Gepard” на озброєнні ЗСУ
Аналитика
|
25 октября, 14:58
Дата-центри “на колесах” — чому модульні ЦОД сьогодні необхідні державі та бізнесу
Обзоры
|
25 октября, 8:57
Gelius AMAZWATCH GT2 - "фітнес-помічник" для українців
Обзоры
|
23 октября, 22:29
Colorway CW-CBUC043-Y - "мягкий силикон" для зарядки и синхронизации
Аналитика
|
16 октября, 23:39
Самое интересное за неделю. Выпуск 35 (2022) - доступність EcoFlow DELTA 2 в Україні і можливості EcoFlow DELTA Pro
Аналитика
|
14 октября, 10:23
Самое интересное за неделю. Выпуск 34 (2022) - можливості EcoFlow RIVER Max на відео і новий українский корвет
Популярные новости
Железо
|
30 октября, 18:01
Модуль Teltonika ALL-CAN300
5.00
Гаджеты
|
29 октября, 21:11
Все, що ви хотіли знати про нові зарядні станції RIVER 2
5.00
Железо
|
29 октября, 16:59
LINKSYS AC600 MAX-STREAM WI-FI MICRO USB ADAPTER
5.00
Гаджеты
|
30 октября, 10:25
TP-Link Archer T2U - бездротовий двохдіапазонний USB-адаптер
4.00
Технологии
|
Сегодня, 15:45
Нова пошта придбала для ДСНС України двадцять роботів-саперів
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 15:15
Рішення для тестування на проникнення тепер в портфелі BAKOTECH
0.00
Технологии
|
Сегодня, 14:45
Росія почала застосовувати по Україні НОВІ ракети Х-32
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 14:15
Onlyfans збільшив бюджет України — нардеп Данило Гетманцев
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 13:45
ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua