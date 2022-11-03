3 ноября 2022, 12:15

SpaceX запустила самую мощную ракету в мире Falcon Heavy

SpaceX американца Илона Маска запустил самую мощную ракету в мире Falcon Heavy.

«Ракета запускается с секретной миссией для Космических сил США», — сообщает Bloomberg.
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