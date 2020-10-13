Телеканал HBO снимет мини-сериал о компании SpaceX Илона Маска

13 октября 2020, 13:45

Стало известно о том, что телеканал HBO снимает мини-сериал об американской космической компании SpaceX, основанной Илоном Маском (Elon Musk).

Об этом сообщил ресурс Variety, отметив, что история SpaceX будет изложена в шести сериях.