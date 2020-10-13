Телеканал HBO снимет мини-сериал о компании SpaceX Илона Маска

Стало известно о том, что телеканал HBO снимает мини-сериал об американской космической компании SpaceX, основанной Илоном Маском (Elon Musk).
Об этом сообщил ресурс Variety, отметив, что история SpaceX будет изложена в шести сериях.
Основой сериала станет книга Эшли Вэнс (Ashlee Vance) под названием «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее». Помимо прочего, в сериале будет рассказано о том, как Илон Маск, преследуя давнюю мечту, собрал команду инженеров для работы на отдалённом острове в Тихом океане, где они построили и запустили в космос первую ракету-носитель SpaceX Falcon 1.
Это дало толчок развитию частной космической компании, кульминацией которого стал успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon, состоявшийся в конце мая этого года. За последнее десятилетие этот старт стал первым, когда для доставки людей на МКС использовался американский космический корабль, а не российский «Союз».
Сценаристом и исполнительным продюсером сериала стал Даг Джанг (Doug Jung). Также в роли продюсера через продакшн-компанию Free Association выступает Ченнинг Татум (Channing Tatum). Согласно имеющимся данным, Илон Маск не принимает участия в съёмках. На данный момент неизвестно, кто будет исполнять главные роли в сериале, а также когда он должен выйти на экраны.
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