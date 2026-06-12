Илон Маск стал первым в истории триллионером

12 июня 2026, 16:15

Основатель SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $1 трлн. Рост его капитала связан с рекордным IPO компании SpaceX.

В ходе размещения SpaceX продала 555,56 млн акций по цене $135 за бумагу, привлекая $75 млрд. Это крупнейшее первичное размещение акций в истории США.После IPO оценка компании, работающей в сферах космических технологий, спутниковой связи и искусственного интеллекта, выросла до $1,77 трлн. Предыдущий рекорд принадлежал Saudi Aramco, которая в 2019 г. привлекла $25,6 млрд при оценке в $1,71 трлн.