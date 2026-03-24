Илон Маск запустил проект Terafab для производства микросхем

24 марта 2026, 11:15

Илон Маск объявил о запуске проекта Terafab, который станет совместным предприятием Tesla, SpaceX и xAI по производству микросхем.

«Цель — триллион ватт вычислений/год»,— написал он в своем Х-аккаунте. Мощность электросетей в США составляет лишь 0,5 ТВт, поэтому наибольшая часть мощностей проекта обязательно должна быть размещена в космосе, добавил Маск.В Tesla указали, что 100-200 ГВт мощностей нужны только для производства человекоподобных роботов Optimus, «плюс тераватты для спутников с искусственным интеллектом на солнечных батареях». Это превышает возможности всех вместе взятых производителей микросхем в мире сейчас и даже прогнозируемого к 2030 году показателя, заявили в компании. «Мы строим Terafab, чтобы сократить разрыв между сегодняшним производством микросхем и грядущим спросом — будущее среди звезд»,— сообщила Tesla на странице в X.