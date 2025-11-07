Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что его компании придется построить "гигантскую фабрику" по производству чипов для искусственного интеллекта и допустил, что для этого будет сотрудничать с компанией Intel, пишет Reuters.
Tesla разрабатывает свой ИИ-чип пятого поколения для реализации своих планов по автономному вождению для своих авто.
Американский производитель микросхем Intel переживает не лучшие времена. Компания имеет собственные заводы по производству чипов, но сильно отстает от Nvidia.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 15:15
Instagram змусить вирішувати математичні приклади, щоб дивитися Reels
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Єврокомісія заборонила видачу багаторазових віз росіянам
- Технологии | Сегодня, 14:15
Маск планирует построить "мегафабрику" по производству чипов ИИ
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Підвищення тарифів на електроенергію може зупинити плани з відновлення економіки
- Технологии | Сегодня, 13:15
Китай официально ввёл в строй крупнейший авианосец "Фуцзянь"
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Релиз GTA 6 снова отложили
- Технологии | Сегодня, 12:15
Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в размере $1 трлн
- Безопасность | Сегодня, 11:45
США хотят разместить своих военных на авиабазе в Сирии — Reuters
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Польща запускає масштабну програму оборонної підготовки
Последние материалы
- Аналитика | 2 ноября, 14:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №13: передпродажі DELTA 3 Max та реліз ColorOS 16
- Обзоры | 2 ноября, 12:45
EcoFlow RAPID Power Bank 25000мА*год (EF-RAPID25K140W-S-EU) – 170 Вт та "розумний" дисплей
- Фотогалереи | 29 октября, 23:37
У Львові готова перша в Україні школа надрукована на 3D-принтері
- Обзоры | 27 октября, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
- Аналитика | 27 октября, 10:01
Дайджест найцікавішого за тиждень №12: нова серія EcoFlow TRAIL та анонс ASUS ProArt P16
- Обзоры | 23 октября, 21:58
Ajax WaterStop: врятує від потопу
- Обзоры | 21 октября, 22:12
HMD 2660 Flip – стильна розкладачка зі збалансованим функціоналом та 4G
- Аналитика | 20 октября, 17:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №11:інсайти та підсумки EcoFlow Energy Day 2025
- Аналитика | 12 октября, 11:47
Дайджест найцікавішого за тиждень №10: 7-а Ajax Special Event та EcoFlow PowerOcean
Популярные новости
- Технологии | Позавчера, 11:45
iOS 26.1 "убивает" батарею iPhone 1.00
- Технологии | 3 ноября, 17:45
США модернизируют давно заброшенную военно-морскую базу времен холодной войны 1.00
- Интернет | Сегодня, 15:15
Instagram змусить вирішувати математичні приклади, щоб дивитися Reels 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Єврокомісія заборонила видачу багаторазових віз росіянам 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Маск планирует построить "мегафабрику" по производству чипов ИИ 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Підвищення тарифів на електроенергію може зупинити плани з відновлення економіки 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Китай официально ввёл в строй крупнейший авианосец "Фуцзянь" 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Релиз GTA 6 снова отложили 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в размере $1 трлн 0.00