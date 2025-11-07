7 ноября 2025, 14:15

Маск планирует построить "мегафабрику" по производству чипов ИИ

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что его компании придется построить "гигантскую фабрику" по производству чипов для искусственного интеллекта и допустил, что для этого будет сотрудничать с компанией Intel, пишет Reuters.



Tesla разрабатывает свой ИИ-чип пятого поколения для реализации своих планов по автономному вождению для своих авто.



Американский производитель микросхем Intel переживает не лучшие времена. Компания имеет собственные заводы по производству чипов, но сильно отстает от Nvidia.

