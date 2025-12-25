ГлавнаяНовости
25 декабря 2025, 8:45

Україна буде виплачувати 10% ВВП за борги протягом наступних 3 років

У 2026–2028 роках виплати за борги України становитимуть в середньому 1,19 трлн грн на рік, що становить близько 10,4% від прогнозованого ВВП країни.


