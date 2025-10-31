ГлавнаяНовости
31 октября 2025, 12:55

Державний борг України перевищив 8 трлн грн, — Мінфін

Станом на 30 вересня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 8024,1 млрд грн, що еквівалентно $194,2 млрд.


