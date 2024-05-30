Держборг України перевищив 6 трильйонів гривень, – нардеп Гетманцев

30 мая 2024, 13:45

Загалом з початку війни державний борг у гривні збільшився майже у 2,2 раза (+3,28 трлн грн), у валютному еквіваленті – на 62,4% (+58,2 млрд дол.).



Доля найбільших запозичених сум перед офіційними кредиторами вирішуватиметься після війни та за результатами її завершення.