Израиль исключен из программы оценки безопасности дорог ЕС

29 декабря 2025, 16:15

Израиль был отстранен от участия в программе ЕС по безопасности транспорта (ETSC). Такое решение принято советом директоров организации.

Причиной названы действия израильского правительства, которые, по оценке ETSC, «не соответствуют базовому обязательству по защите человеческой жизни на дорогах». Это произошло на фоне роста числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Израиле.

Согласно официальному письму организации, решение было принято 21 октября и вступило в силу с 1 декабря 2025 г. Национальная служба безопасности дорожного движения Израиля временно исключена из программы European Road Safety Performance Index (PIN) «до дальнейшего уведомления».



В документе отмечается, что «последние шаги нынешнего правительства Израиля не рассматриваются как совместимые с принципиальной приверженностью ETSC и программы PIN защите жизни человека».



ETSC считается одной из ключевых европейских организаций в сфере транспортной безопасности и консультирует институты Европейского союза и национальные правительства на основе исследований и анализа данных. Программа PIN используется для сопоставления показателей смертности на дорогах, оценки эффективности мер и выработки политики, направленной на снижение числа аварий.