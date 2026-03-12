Дані майже всіх американців могли бути вкрадені екс-інженером DOGE

12 марта 2026, 12:15

За словами викривача, колишній інженер проєкту DOGE вийшов із будівлі Адміністрації соціального забезпечення США з флешкою, на якій містилися дві найчутливіші бази даних країни — Numident та Master Death File.

У цих базах зберігаються персональні дані понад 500 мільйонів живих і померлих американців, включаючи номери соціального страхування, дати і місця народження, інформацію про громадянство, расу, етнічність та імена батьків.



Чоловік планував передати ці бази своєму новому приватному роботодавцю. Він просив колег допомогти «очистити» дані перед завантаженням у системи нової компанії. Коли один із колег відмовився, посилаючись на незаконність таких дій, інженер заявив, що розраховує на президентське помилування у разі проблем.



Свій рівень доступу він описував як «рівень Бога» — такого повного доступу ніколи раніше не надавали зовнішнім підрядникам в історії відомства.



Наразі розслідування проводить Інспектор Генеральний Адміністрації соціального забезпечення. Конгрес уже поінформовано, а GAO проводить окрему перевірку всіх дій DOGE щодо доступу до державних даних.