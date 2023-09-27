27 сентября 2023, 13:45

Україна може отримати касетні ATACMS вже наступного тижня

Про це заявив колишній помічник головкома ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс у коментарі для Newsweek з посиланням на "американських осіб, які приймають рішення".


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