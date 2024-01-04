У США есть сотни ATACMS, которые могут утилизировать

4 января 2024, 13:45

Но их могли бы отправить в Украину, пишет Newsweek.

Издание ссылается на экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса и на Дениэла Райса, бывшего советника главкома ВСУ Валерия Залужного. Они заявили, что на складах в США есть разные типы ATACMS, а истечение срока годности не всегда означает, что боеприпас уже нельзя использовать.Newsweek в статье упомянул об успешном применении украинской армии ранее переданной небольшой партии ATACMS. Новые ракеты, особенно если они будут большей дальности, смогли бы помочь украинским военным поразить цели в оккупированном Крыму, отметил Райс.Ходжес считает, что решение о поставке таких ракет лежит только в политической плоскости и зависит от политической воли.