The Daily Mail опубликовала "сценарий нападения России на НАТО"

23 января 2024, 11:45

Газета составила возможный план такого нападения со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Ходжеса и нескольких военных экспертов.

По их мнению, возможные шаги России таковы:1. Сначала – кибератаки, которые спровоцируют глобальные сбои в работе инфраструктуры и спутников.2. Затем РФ может задействовать сотни дальнобойных ракет против гражданских объектов по всей Европе. Под удар могут попасть аэропорты, морские базы, логистические центры.3. После этого начнется наземная операция. Первые действия – попытка захватить Сувалкский коридор, а затем – атаки на страны Балтии или Польшу.4. Морской флот России попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику.5. После этих штурмов Москва может взять «паузу» для оценки готовности НАТО защищать восточных членов.