Кларк - главная цель для РФ в Украине - город Днепр

5 апреля 2022, 10:45

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для РФ в Украине - город Днепр.

«Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать охват этих сил — отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии»», - заявил отставной генерал в эфире CNN.Чтобы этого не произошло, Кларк призывает предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только «Стингеры» и «Джавелины».При этом генерал признал, что у США нету такой техники для Украины, и ее должны предоставить страны Восточной Европы.