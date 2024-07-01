В Дании уже подготовили 50 украинских специалистов для обслуживания F-16

1 июля 2024, 10:15

Об этом рассказал командующий ВВС Дании Ян Дам, сообщает TV2.

"Мы завершили подготовку первых 50, большинство из которых вернулись домой, чтобы помочь в подготовке [к приему] первых боевых самолетов. Сразу после летних каникул мы примемся за следующие 50", — сказал он.Ранее на этой неделе стало известно, что до конца года Дания подготовит около 20 украинских пилотов, отметил канал. По словам командующего, первая партия пилотов еще не полностью готова."На эти истребители возлагаются очень большие надежды. И здесь нам, вероятно, следует быть более реалистичными. F-16, безусловно, окажут влияние, но это не изменит правила игры. Ни в этом месяце, ни в ближайшие месяцы", — сказал Дам.