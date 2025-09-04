Украина строит завод в Дании по производству дронов и ракет

4 сентября 2025, 8:15

Офис президента Украины уточнил, что Дания стала первой страной, где реализуются такие проекты.



Во время сегодняшнего брифинга в Дании с премьер-министром этой страны Метте Фредериксен украинский президент заявил, что по пути Дании "пойдут Латвия, Литва и другие страны". Они также будут строить оборонное производство вместе с Украиной.