Apple планирует построить еще один ЦОД в Дании

Представители американской Apple объявили на днях о намерение построить второй ЦОД на территории Дании.
Ориентировочная стоимость проекта – 1 млрд. долларов США.
Как сообщается, новый ЦОД будет работать на полностью возобновляемой энергии, надежно обеспечивая функционирование всех сервисов «яблочного» производителя в Европе.
На данный момент в Apple пока в точности не определились с графиком работ, однако в планах запустить сервисы, которые будут «завязаны» на новом ЦОДе уже в середине 2019 года.