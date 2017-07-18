Apple планирует построить еще один ЦОД в Дании

18 июля 2017, 11:15

Представители американской Apple объявили на днях о намерение построить второй ЦОД на территории Дании.

Ориентировочная стоимость проекта – 1 млрд. долларов США.Как сообщается, новый ЦОД будет работать на полностью возобновляемой энергии, надежно обеспечивая функционирование всех сервисов «яблочного» производителя в Европе.На данный момент в Apple пока в точности не определились с графиком работ, однако в планах запустить сервисы, которые будут «завязаны» на новом ЦОДе уже в середине 2019 года.