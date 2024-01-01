1 января 2024, 15:15

Королева Дании объявила, что уйдет с престола в январе 2024 года

О намерении отречься от престола она сообщила в новогоднем обращении.



"Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года — через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, — я уйду с поста королевы Дании. Я передам трон моему сыну, наследному принцу Фредерику", — сказала монарх.



Королеве Дании 83 года, на трон она взошла 14 января 1972 года, когда ей было 31.

