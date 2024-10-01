Дания инвестирует в ОПК Украины около $630 млн

Как сообщает сайт Минобороны Дании, эти средства пойдут на закупки вооружения. Более половины от этой суммы ($434 млн) поступят из замороженных российских активов.
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