1 октября 2024, 11:45

Дания инвестирует в ОПК Украины около $630 млн

Как сообщает сайт Минобороны Дании, эти средства пойдут на закупки вооружения. Более половины от этой суммы ($434 млн) поступят из замороженных российских активов.


Оцените новость:
  • 0 оценок