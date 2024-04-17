Дания объявила о новом пакете помощи для Украины почти на €295 млн — минобороны

Средства пойдут на финансирование морской сферы, а также на беспилотники и производство запчастей ракет в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.
Всего Дания выделяет 2,2 млрд датских крон (почти €295 млн).
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