Дания разрешила Украине создать военное производство на своей территории

4 декабря 2025, 13:45

В городе Войенс на юге Дании начата подготовка к строительству завода по производству ракетного топлива для Украины.

Этот шаг стал первым случаем в рамках НАТО, когда страна-член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории. Об этом пишет Bild.

Министр экономики Дании, бургомистр и директор датского отделения украинской компании Fire Point символически вкопали лопаты на месте будущего завода. Сообщается, что объект располагается вблизи авиабазы Скрудструп, и на нем планируется производить твердое ракетное топливо военного назначения.Размещение производства в Дании позволит минимизировать риск возможного российского удара по предприятию. Завод ожидается к запуску в 2026 г. Вместе с тем проект вызывает беспокойство у местных жителей: датские СМИ сообщают, что они волнуются из-за безопасности и потенциальной диверсионной угрозы со стороны России, отмечает издание.