США провели плановый испытательный запуск МБР Minuteman III

5 марта 2026, 12:15

База Космических сил объявила о запуске с базы Ванденберг межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, который состоялся 3 марта 2026 г. в 23:01 по тихоокеанскому времени в рамках оперативного тестирования.

«Запуск обозначенный, как GT 255 был запланирован несколько лет назад и не был вызван мировыми событиями», - отмечается в заявлении. Представители базы подчеркнули, что такие испытания - часть масштабной программы по оценке надежности и эффективности стратегических сил сдерживания. За время реализации программы проведено более 300 подобных тестов.В заявлении отмечается, что испытательные пуски подтверждают готовность, безопасность и исправность межконтинентальных ракет. Полученные данные позволяют анализировать состояние системы вооружения и планировать ее модернизацию и развитие в будущем.