20 ноября 2023, 10:45

Франция испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Об успешных испытаниях сообщил министр обороны страны Себастьен Лекорню.
 
"Первые успешные испытательные пуски стратегической баллистической ракеты М51.3!" – написал он в соцсети Х.


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