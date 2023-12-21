21 декабря 2023, 8:15

Ким Чен Ын пригрозил ядерной атакой

Северокорейский лидер сказал, что испытание межконтинентальной баллистической ракеты стало "четким объяснением режима наступательного противодействия, а также эволюции ядерной стратегии и доктрины КНДР, позволяющей не медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия", — сообщило агентство Reuters.


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