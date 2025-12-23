В США предупредили, что Китай ускоряет наращивание ядерного оружия — Reuters

23 декабря 2025, 9:45

Китай, вероятно, загрузил более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в новые шахтные районы у границы с Монголией, говорится в черновом докладе Пентагона, с которым ознакомилось агентство.

В документе отмечается, что Пекин не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями и наращивает ядерный арсенал быстрее любой другой ядерной державы — к 2030 году он может превысить 1 тыс. боеголовок.



Также Пентагон считает, что Китай рассчитывает быть готовым "выиграть войну за Тайвань" к 2027 году и способен наносить удары на расстоянии до 2 тыс. морских миль, что создает угрозу присутствию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.