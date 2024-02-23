Китай в крайне сжатые сроки начал производить БРСД DF-26

Спутниковый снимок Пекинского завода электромеханического оборудования Синьхан, также известного как завод № 159 показывает, что уже произведено 46 китайских пусковых установок баллистических ракет средней дальности DF-26 с предполагаемой максимальной дальностью стрельбы до 4000 км.
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