Над США замечен китайский воздушный шар-шпион

6 февраля 2023, 9:45

Прямо над пусковыми шахтами для баллистических ракет. Трамп предлагал сбить этот шар, но сбивать его никто не планирует. Для сбора данных эта штука бесполезна, военной и прочей угрозы не несёт.

Китайские спутники куда эффективнее собирают разведданные. А сбивать его тоже нерационально, ведь могут пострадать гражданские.МИД КНР подтвердил, что это их гражданский аппарат, который используется для исследовательских целей, в основном метеорологических. А в Монтану прилетел, потому что им тяжело управлять и вообще ветром надуло. После этих объяснений госсекретарь соединенных штатов Энтони Блинкен отменил свой визит в Пекин.Раньше американцы сами запускали такие аэростаты, чтобы шпионить за СССР. С 1956 по конец 1970-х в рамках операции "Моби Дик" было запущено больше четырёх тысяч шаров. Советские ПВО сбили 793 из них.