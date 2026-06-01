Reuters: Китай строит сеть стартовых площадок рядом с ядерными шахтами

1 июня 2026, 10:45

Китай строит масштабную сеть стартовых площадок, бункеров и коммуникационных объектов рядом с шахтами для межконтинентальных баллистических ракет в пустынных районах Синьцзяна.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на анализ спутниковых снимков и экспертов по безопасности.

По данным агентства, Пекин уже построил более 80 стартовых площадок и 3 крупных восьмиугольных комплекса недалеко от ядерного поля Хами. Аналитики полагают, что инфраструктура может использоваться для размещения мобильных ракетных установок, систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и спутниковой связи.Эксперты считают, что новая сеть предназначена для усиления способности Китая нанести ответный ядерный удар даже в случае возможной атаки со стороны США. Reuters отмечает, что масштабы строительства свидетельствуют о значительном расширении ядерной инфраструктуры Китая на фоне растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном, в том числе вокруг Тайваня.По оценкам Пентагона, Китай может иметь до 1.000 ядерных боеголовок к 2030 г.