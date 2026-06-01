ЕС разморозил €16 млрд для Венгрии после смены власти

1 июня 2026, 11:15

Еврокомиссия приняла решение разблокировать более €16 млрд средств, ранее замороженных для Венгрии.

Об этом объявили после встречи главы Еврокомиссии фон дер Ляйен с новым премьером Венгрии Мадьяром.

Ранее эти средства были приостановлены при правительстве Орбана из-за претензий Евросоюза к Венгрии на фоне борьбы с коррупцией. Теперь в Брюсселе заявляют о «значительном прогрессе» в проведении реформ. Разблокированные средства включают ок. €10 млрд из фонда восстановления после пандемии COVID-19, а также €4,2 млрд из фондов на инфраструктурные и экологические проекты. Дополнительно €2,2 млрд могут быть выделены позже при выполнении новых условий.Премьер Венгрии Мадьяр назвал решение ЕС «историческим днем» для страны. В Еврокомиссии при этом подчеркивают, что дальнейшее финансирование будет зависеть от выполнения реформ.