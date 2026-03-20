ЕС обещает дать Украине 90 млрд евро несмотря на вето Венгрии

20 марта 2026, 12:45

Кредит для Украины по-прежнему заблокирован из-за позиции Будапешта, однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет – помощь будет предоставлена «так или иначе».

Председатель Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что никто не имеет права шантажировать ЕС, а решение о поддержке Украины должно быть выполнено.Он жестко раскритиковал действия Венгрии, назвав их недобросовестными. Кошта напомнил, что Россия уже 23 раза атаковала нефтепровод «Дружба», и Украина каждый раз его восстанавливает – ответственность за разрушения лежит исключительно на РФ.Канцлер Германии Фридрих Мерц также выступил с резкой критикой Виктора Орбана, назвав его действия «грубым нарушением договоренностей». По его словам, в будущем подобные блокировки нужно исключить – в том числе за счет перехода к голосованию большинством, а не единогласно.