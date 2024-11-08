Европейские лидеры призывают Трампа продолжать поддержку Украины

8 ноября 2024, 11:15

Лидеры, собравшиеся на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, после победы Дональда Трампа на выборах призвали его избегать торговых войн, продолжать поддержку Украины и воздерживаться от нарушения мирового порядка, сообщает Reuters.

«В наших интересах, чтобы автократы этого мира получили очень четкий сигнал, что это не право силы, а верховенство закона», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что важно рассматривать Украину как проблему, выходящую за рамки Европы. Партнерство России с Северной Кореей он назвал «угрозой не только для европейской части НАТО, но и для США».