Трамп назвал Вэнса своим вероятным преемником на выборах 2028 г.

7 августа 2025, 9:15

Президент США Трамп заявил, что вице-президент Вэнс является наиболее вероятным кандидатом от движения MAGA на президентских выборах в 2028 г.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что Вэнс «делает большую работу» и имеет все шансы получить поддержку.Кроме того, Трамп выразил поддержку госсекретарю Рубио, которого видит в роли возможного кандидата на пост вице-президента.Конституция США запрещает занимать пост президента более двух сроков. Однако Трамп не исключает возможность баллотироваться в третий раз при изменении основного закона страны.