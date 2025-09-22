Трамп отменил военную помощь Тайваню на $400 млн

22 сентября 2025, 9:15

Президент США Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на сумму более $400 млн этим летом, поскольку он пытается договориться о торговой сделке и возможном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом сообщает The Washington Post, со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.Это решение, которое еще может быть отменено, знаменует собой разворот в политике США в отношении самоуправляемого острова, который Китай считает своей территорией. Источники отмечают, что потенциальный пакет был бы «более смертоносным», включая боеприпасы и автономные дроны. По мнению администрации Трампа, Тайвань должен закупать собственное оружие, подобно странам Европы.Ранее представители разведки США сообщали о поручении Си Цзиньпина к Народно-освободительной армии Китая (НОАК) быть способной захватить Тайвань к 2027 г.