Западные разведслужбы предупреждают о растущей угрозе со стороны Китая: по данным источников немецкого издания Bild, Пекин может начать военное вторжение на Тайвань уже в ноябре 2026 г., если в США после промежуточных выборов произойдут внутренние беспорядки.

Утверждается, что китайское руководство рассматривает кризис в США, например, оспаривание результатов выборов (особенно в случае с Трампом или демократами), как шанс для агрессивных действий. "Китай активно модернизирует гражданские паромы, чтобы использовать их в военных целях. Планируется построить более 70 крупных паромов к концу 2026 г.", - сообщил источник. Он добавил, что если "аннексия" Тайваня окажется невозможной без военной силы, Китай может решиться на использование армии.В свою очередь, представитель Тайваня в Германии Клемент Гу отметил, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым годом. "Китай ведет гибридную войну, атакует демократию в целом и подрывает стабильность в регионе. Тайвань готов к сотрудничеству с другими странами, включая США, чтобы противостоять этим угрозам", — подчеркнул он в интервью Bild.