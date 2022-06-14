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14 июня 2022, 12:45
Китай готовится атаковать Тайвань
Тем временем Китай готовится к проведению специальной операции против Тайваня.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал соответствующий приказ. Речь идет о non-war military operations с целью обеспечения нацсуверенитета.
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