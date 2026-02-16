Reuters: США готовятся к длительным военным операциям в Иране

16 февраля 2026, 16:45

Военные США готовятся к проведению многонедельных операций против Ирана, которые могут перерасти в более серьезный конфликт, если президент Трамп отдаст соответствующий приказ.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники. Официальные лица, говорившие анонимно, уточнили, что Пентагон уже направляет на Ближний Восток дополнительные силы, включая авианосец, истребители, эсминцы с управляемыми ракетами и другие ресурсы, что повышает ставки в дипломатических отношениях с Ираном.В отличие от предыдущих разовых атак, новые планы предполагают более сложные и продолжительные кампании, в ходе которых могут быть атакованы не только иранские ядерные объекты, но и другие ключевые государственные и военные структуры Ирана. Ожидается, что такие действия могут привести к значительному повышению рисков для американских войск, особенно с учетом иранского ракетного арсенала и возможности региональных ответных мер.