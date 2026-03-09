Флоренція забороняє прокат електросамокатів

З 1 квітня місто стане першим в Італії, яке повністю відмовляється від шерінгу електросамокатів. Суд Тоскани відхилив прохання Bird призупинити заборону.
Основне:
Прокат електросамокатів заборонено
Суд підтвердив рішення муніципалітету
Заборона набирає чинності 1 квітня
Причини:
З 2024 року обов’язкові шоломи, але контролювати складно
Хаотичне паркування
Часті порушення: їзда вдвох, рух проти напрямку, використання автобусних смуг
Компанії намагалися видавати шоломи з самокатами, проте багато з них були вкрадені або пошкоджені.
Що пропонують натомість:
Прокат велосипедів
Більше скутерів у шерінгу
Флоренція приєднується до Парижа (прокат заборонений з 2023) і Мадрида (з 2024). Історичний центр Тоскани стане територією без електросамокатів.