Флоренція забороняє прокат електросамокатів

9 марта 2026, 15:45

З 1 квітня місто стане першим в Італії, яке повністю відмовляється від шерінгу електросамокатів. Суд Тоскани відхилив прохання Bird призупинити заборону.

Основне:

Прокат електросамокатів заборонено

Суд підтвердив рішення муніципалітету

Заборона набирає чинності 1 квітня



Причини:

З 2024 року обов’язкові шоломи, але контролювати складно

Хаотичне паркування

Часті порушення: їзда вдвох, рух проти напрямку, використання автобусних смуг

Компанії намагалися видавати шоломи з самокатами, проте багато з них були вкрадені або пошкоджені.



Що пропонують натомість:

Прокат велосипедів

Більше скутерів у шерінгу



Флоренція приєднується до Парижа (прокат заборонений з 2023) і Мадрида (з 2024). Історичний центр Тоскани стане територією без електросамокатів.